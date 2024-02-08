Анатолий Аксаков рассказал, как уберечься от мошенников

Лишь четыре-пять процентов денег, похищенных мошенниками у рядовых граждан, возвращаются владельцам. Такая статистика представлена в официальном письме за авторством главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, которое он направил руководителям фракций с просьбой ознакомить с ним депутатов.
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