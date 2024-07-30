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Дадонов: в переходе Кузнецова в СКА нет ничего плохого

Дадонов: в переходе Кузнецова в СКА нет ничего плохого

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» Евгений Дадонов поделился мнением о возможном переходе экс-нападающего «Каролина Харрикейнз» Евгения Кузнецова в санкт-петербургский СКА.

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