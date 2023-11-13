Где защита?". В Ирландии потребовали подать на Израиль иск в МУС за детоубийство в Газе

Международный уголовный суд в Гааге обязан обратить внимание на убийства невинных людей в Газе. Лидер ирландской партии "Шинн Фейн" призывает правительство подать иск на Израиль в совершении им военных преступлений.
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