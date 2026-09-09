Клычков связал пожары на полигоне под Мценском с выборами

В региональном правительстве, анализируя итоги прошедшей накануне Прямой линии губернатора Андрея Клычкова, отметили снижение числа вопросов, поступивших губернатору на тему мусора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Семавик и Семавик...
- ЕП Стартовая терапия...
- ММ Стартовая терапия...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым