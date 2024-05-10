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Десятки тысяч протестующих стягиваются в центр Еревана: Пашиняну дали час на отставку

Десятки тысяч протестующих стягиваются в центр Еревана: Пашиняну дали час на отставку

В центр столицы Армении стягиваются десятки тысяч протестующих. Они выступают против уступок Азербайджану исконных армянских территорий в рамках делимитации границы и поставили премьер-министру Николу Пашиняну ультиматум: подать в отставку в течение часа.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Долго же спали армяшки...долго...Не уж-то проснулись?
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9 час.
Гарибян Сусанна
И слава Богу! Хотя идиотизм у них давно стал клиническим и излечить его трудно. Но, наверно, возможно.
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8 час.
Silver Kont
Нет, жопе подпёрло, дальше некуда...
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1 час.

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