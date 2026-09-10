Британия впервые признала использование спутниковой системы от SpaceX в военных целях

Британия впервые публично признала использование спутниковой системы Starshield компании SpaceX в военных целях.
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