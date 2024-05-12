"Военмех" выразил соболезнования семье профессора, погибшего в ДТП с автобусом

Балтийский государственный технический университет "Военмех" в Санкт-Петербурге выразил соболезнования семье доктора медицинских наук Алексея Храмова, ставшим жертвой страшной аварии в Санкт-Петербурге, где городской автобус упал с Поцелуева моста в реку Мойку.
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