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Россельхознадзор велел уничтожить 20-ю серию «Мультикана-8» после гибели собак

Россельхознадзор велел уничтожить 20-ю серию «Мультикана-8» после гибели собак

Россельхознадзор велел производителю «Ветбиохим» изъять из обращения и уничтожить всю 20-ю серию комплексной вакцины для собак «Мультикан-8», после укола которой питомцы стали массово гибнуть.

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