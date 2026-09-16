Россельхознадзор велел уничтожить 20-ю серию «Мультикана-8» после гибели собак

Россельхознадзор велел производителю «Ветбиохим» изъять из обращения и уничтожить всю 20-ю серию комплексной вакцины для собак «Мультикан-8», после укола которой питомцы стали массово гибнуть.
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