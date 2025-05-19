Гигантская матка для дронов «Высокое небо» — через пару недель пройдет первый испытательный полет китайского беспилотного тяжелого высотного летательного аппарата «Цзютянь» Jiutian SS-UAV:- дальность — 7500 км.
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