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«Оренбург» не выигрывает в РПЛ 8 матчей подряд. Единственная победа – над «Ростовом» в 1-м туре

«Оренбург» не побеждает в чемпионате 8 матчей подряд. Сегодня команда под руководством Ильдара Ахметзянова сыграла вничью с « Краснодаром » в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ (0:0).

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