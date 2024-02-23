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Польша заявила об уничтожении вещдоков разбившегося под Смоленском Ту-154

Польша заявила об уничтожении вещдоков разбившегося под Смоленском Ту-154

Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик заявил 22 февраля в Сейме о том, что члены подкомиссии Антония Мацеревича, занимавшейся повторной проверкой обстоятельств авиакатастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, потеряли или уничтожили вещественные доказательства — части разбившегося самолета.

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