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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арвид Линдблад: «Не собираюсь корить себя за аварию в Мадриде. Это урок, у меня есть право на ошибку»

Пилот « Рейсинг Буллз » Арвид Линдблад прокомментировал аварию во второй практике перед Гран-при Испании , которая не помешала занять девятое место в гонке.

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