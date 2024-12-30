Посол заявил о крайне минимальном турпотоке из России в Грецию

Греция с начала специальной военной операции (СВО) разорвала дипотношения и сотрудничество с Москвой, из-за чего россияне перестали массово ездить в балканское государство на отдых, что, в свою очередь, привело к многомиллиардным убыткам в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии