Одиссей

Да хохлушка она! Именно этот типаж там и распространен. Ну, даже если ей повезло родиться в России или с русской фамилией, то близкое родство и тесные продолжительные контакты с хохлопами гарантированы!!. А потому целиком справедливы характеристики от камрадов: "Елена Александровна личико умственно отсталой! воспитание нулевое! самомнения до неба! пустоглазая и явно тупая! кто-то дал денег на дешёвую забегаловку, а уж мнит себя не весть кем! скоро разорится!" "Анна Сепп На физиономии этой П. всё написано : и тупость, и отсутствие интеллекта, и комплекс неполноценности, и смесь. А ещё зависть и ненависть к тем, кто лучше неё! Убогая дура!" В целом, эта история напомнила мне недавний случай с врачицей-хохлушкой в поликлинике и ее реплику на поведения ребенка, у которого, помнится, погиб в СВО отец. Гнать таких из России взашей: они питательная мреда, поддержка и опора бандеровского подполья.