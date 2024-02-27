Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Все вокруг — быдло российского разлива, а ты один — свободный и прогрессивный" (с)

"Все вокруг — быдло российского разлива, а ты один — свободный и прогрессивный" (с)

В Москве случилось сразу два инцидента, поставивших меня в логический тупик. Хозяйка люберецкой кофейни выгнала бойца СВО за плохое поведение.

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Комментарии
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Одиссей
Да хохлушка  она! Именно этот типаж там и распространен. Ну, даже если ей повезло родиться в России или с русской фамилией, то близкое родство и тесные продолжительные контакты с хохлопами гарантированы!!. А потому целиком справедливы характеристики от камрадов: &quot;Елена Александровна личико умственно отсталой! воспитание нулевое! самомнения до неба! пустоглазая и явно тупая! кто-то дал денег на дешёвую забегаловку, а уж мнит себя не весть кем! скоро разорится!&quot; &quot;Анна Сепп На физиономии этой П. всё написано : и тупость, и отсутствие интеллекта, и комплекс неполноценности, и смесь. А ещё зависть и ненависть к тем, кто лучше неё! Убогая дура!&quot; В целом, эта история напомнила мне недавний случай с врачицей-хохлушкой в поликлинике и ее реплику на поведения ребенка, у которого, помнится, погиб в СВО отец. Гнать таких из России взашей: они питательная мреда, поддержка и опора бандеровского подполья.
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33 мин.
Владимир
И зачем ее пиарить этой статьей?
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27 мин.
Владимир Зотов
Нужен СМЕРШ-ВНУТРЕННИЙ, настоять на возбуждении дел ( собрать информ) что бы у этой кофейни или кафе, были добровольцами заблокированы двери, а владельцев каждый день спрашивали: пришли ваши дети домой или члены семьи и когда они покинут Россию?
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1 мин.

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