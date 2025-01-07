Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Политолог связал отмену визита Келлога в Киев с действиями Зеленского

Политолог связал отмену визита Келлога в Киев с действиями Зеленского

Недоговороспособность киевского режима и неадекватность шагов, предпринятых Владимиром Зеленским, стали основными причинами переноса визита спецпредставителя Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев.

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