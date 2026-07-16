РОАД: продажи новых легковых автомобилей упали на 12% с января 2026 года

По данным аналитического отдела Российской организации автомобильных дилеров (РОАД), за первые шесть месяцев 2026 года российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей (PC+LCV) сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.