Как в лихие 90-е: торговый павильон сгорел в центре Уссурийска

Как в лихие 90-е: торговый павильон сгорел в центре Уссурийска

В Уссурийске на улице Некрасова горел торговый павильон. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили полыхающую крышу, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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