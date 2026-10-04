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Умер создатель первых реактивных двигателей для космических кораблей Гарри Попов

Умер создатель первых реактивных двигателей для космических кораблей Гарри Попов

max.ru/Роскосмос Академик РАН и создатель передовых электрореактивных двигателей для космических кораблей Гарри Попов умер на 92-м году жизни.

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