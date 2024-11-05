Полиция заявила, что не обладает данными о фальсификациях в Филадельфии

Полиция Филадельфии не располагает информацией о том, что имел в виду кандидат на пост президента США Дональд Трамп, говоря о «массовых фальсификациях« на выборах в Пенсильвании, информирует телеканал CNN.
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