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Миранчук: «В США живут стереотипами о России. У них мы все алкоголики, у нас холодрыга и медведи»

Миранчук: «В США живут стереотипами о России. У них мы все алкоголики, у нас холодрыга и медведи»

Полузащитник сборной России и «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал о стереотипах о России, с которыми сталкивается в общении с одноклубниками в США.

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