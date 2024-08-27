Элитные деликатесы: 5 продуктов, доступных лишь советской номенклатуре Ирэн ОрлонскаяВ Советском Союзе слово «дефицит» стало символом времени, когда многие товары и продукты питания были недоступны для широкой массы людей.
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