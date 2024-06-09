Полицейские уличили главного врача одного из медицинских учреждений в Воронеже в превышении должностных полномочий

Реализуя оперативную информацию, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержали главного врача одного из медицинских учреждений, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
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