Полицейские уличили главного врача одного из медицинских учреждений в Воронеже в превышении должностных полномочий

Реализуя оперативную информацию, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ задержали главного врача одного из медицинских учреждений, подозреваемого в превышении должностных полномочий.