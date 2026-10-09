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Татар-информ

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Женщина за рулем Honda врезалась в KIA на мосту Миллениум и попала в больницу

Женщина за рулем Honda врезалась в KIA на мосту Миллениум и попала в больницу

39-летняя женщина-водитель пострадала в результате ДТП на мосту Миллениум в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

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