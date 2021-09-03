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Министр финансов РФ рассказал, как обеспечить развитие экономики Дальнего Востока

Министр финансов РФ рассказал, как обеспечить развитие экономики Дальнего Востока

По словам главы минфина, план по прямым инвестициям в регион из бюджета РФ уже перевыполнен. Президент страны ранее поручил, чтобы 7,2% всех бюджетных инвестиций в регионы шли именно на Дальний Восток, а сейчас этот показатель достигает 17,4%.

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