Министр финансов РФ рассказал, как обеспечить развитие экономики Дальнего Востока

По словам главы минфина, план по прямым инвестициям в регион из бюджета РФ уже перевыполнен. Президент страны ранее поручил, чтобы 7,2% всех бюджетных инвестиций в регионы шли именно на Дальний Восток, а сейчас этот показатель достигает 17,4%.