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Суд арестовал проректора Красноярского медуниверситета за мошенничество

Суд арестовал проректора Красноярского медуниверситета за мошенничество

Центральный районный суд Красноярска принял решение отправить под стражу проректора по учебной, воспитательной работе и молодёжной политике Красноярского государственного медуниверситета Ирину Соловьёву по делу о мошенничестве.

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