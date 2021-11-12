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Бараны без пастуха не пасутся…

Бараны без пастуха не пасутся…

Журналист, телеведущий, пресс-секретарь ПАО НК "Роснефть" Михаил Леонтьев на государственной радиостанции "Вести ФМ" 29 октября - дал мастер-класс по общению c "антиваксерами" и наглядно проиллюстрировал, как можно без всякой пропаганды сподвигнуть баранов граждан поучаствовать в кампании массовой вакцинации.

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Комментарии
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Борис
valeri bolgov
Интересно, кто пастух у этого барана?
такой же ублюдок как и сам леонтьев
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2
4 час.
Вячеслав Дегтярев
valeri bolgov
Интересно, кто пастух у этого барана?
👍
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3 час.
Алексей Хохлов
Растет накал классовой борьбы. Класс эксплуататоров (российская буржуазия) потерял берега от своей безнаказанности. А неплохо бы им знать историю своей (нашей) страны и чем заканчивается, когда рабочий класс припирают к стенке.
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40 мин.

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