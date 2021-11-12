Бараны без пастуха не пасутся…

такой же ублюдок как и сам леонтьев

Алексей Хохлов

Растет накал классовой борьбы. Класс эксплуататоров (российская буржуазия) потерял берега от своей безнаказанности. А неплохо бы им знать историю своей (нашей) страны и чем заканчивается, когда рабочий класс припирают к стенке.