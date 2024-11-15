Нацистское наследие в Канаде: история, скандалы и замалчивание Ольга ВайленкоКанада, страна с репутацией демократического и толерантного общества, вновь оказалась в центре скандала, связанного с укрытием нацистских преступников.
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