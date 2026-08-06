Заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости заявил, что киевский режим готов идти на любые теракты, чтобы выдать их перед Западом за «успехи» и получить новые партии вооружений и финансирование за счет налогоплательщиков западных стран.