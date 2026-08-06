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В МИД РФ заявили о готовности Киева к терактам ради финансирования

Заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский в интервью РИА Новости заявил, что киевский режим готов идти на любые теракты, чтобы выдать их перед Западом за «успехи» и получить новые партии вооружений и финансирование за счет налогоплательщиков западных стран.

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