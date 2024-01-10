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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Захват заложников, стрельба в школах и погибшие. Что нужно знать о мятеже в Эквадоре?

Захват заложников, стрельба в школах и погибшие. Что нужно знать о мятеже в Эквадоре?

Лидер страны уже объявил о начале гражданской войны В Эквадоре фактически началась гражданская война: вооруженные боевики захватили в заложники журналистов местного телеканала, заминировав телестудию, жгут машины и похищают людей на улицах, а из тюрьмы сбежали два опасных бандита.

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