Захват заложников, стрельба в школах и погибшие. Что нужно знать о мятеже в Эквадоре?

Лидер страны уже объявил о начале гражданской войны В Эквадоре фактически началась гражданская война: вооруженные боевики захватили в заложники журналистов местного телеканала, заминировав телестудию, жгут машины и похищают людей на улицах, а из тюрьмы сбежали два опасных бандита.