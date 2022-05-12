Ещё 10 человек преобразили старые вещи и превратили их в шедевры интерьера

Почтовый ящик из микроволновки, настольная лампа из огнетушителя и пожарного шлема и многое другое — вот что значит богатая фантазия и откуда надо растущие руки!«Превратила старое баскетбольное кольцо в подставку для цветов»«Переделала пружинное основание от детской кроватки в подвес для комнатных растений» «Старая чугунная дверца печки превратилась в крышку шкатулки для драгоценностей» «Я делаю кашпо из старых номерных знаков» «Теперь это водонепроницаемый почтовый ящик» «Я электрик, поэтому вытащил из микроволновки все детали и безопасно утилизировал их.