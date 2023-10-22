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Гороскоп и лучшие дни недели с 23 по 29 октября 2023 года: сезон Скорпиона и последнее лунное затмение в Тельце

Гороскоп и лучшие дни недели с 23 по 29 октября 2023 года: сезон Скорпиона и последнее лунное затмение в Тельце

Гороскоп и лучшие дни недели с 23 по 29 октября 2023 года: сезон Скорпиона и последнее лунное затмение в Тельце Елена ГалицкаяСезон Скорпиона начинается с церемонии введения в процесс трансформации, согласно астрологическим прогнозам на неделю с 23 по 29 октября 2023 года.

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