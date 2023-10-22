Гороскоп и лучшие дни недели с 23 по 29 октября 2023 года: сезон Скорпиона и последнее лунное затмение в Тельце Елена ГалицкаяСезон Скорпиона начинается с церемонии введения в процесс трансформации, согласно астрологическим прогнозам на неделю с 23 по 29 октября 2023 года.