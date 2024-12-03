Бои под Купянском: разведка уничтожает технику, пехоту и укрепления ВСУ (КАРТА, ВИДЕО)

Продолжаются бои под Купянском, где наша разведка уничтожает технику, пехоту и укрепления ВСУ. В Харьковской области разведчики Армии России поддерживают атаки штурмовых групп, уничтожая боевую технику, укрепления и боевиков ВСУ.