Бои под Купянском: разведка уничтожает технику, пехоту и укрепления ВСУ (КАРТА, ВИДЕО)

Продолжаются бои под Купянском, где наша разведка уничтожает технику, пехоту и укрепления ВСУ. В Харьковской области разведчики Армии России поддерживают атаки штурмовых групп, уничтожая боевую технику, укрепления и боевиков ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии