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Бои под Купянском: разведка уничтожает технику, пехоту и укрепления ВСУ (КАРТА, ВИДЕО)

Бои под Купянском: разведка уничтожает технику, пехоту и укрепления ВСУ (КАРТА, ВИДЕО)

Продолжаются бои под Купянском, где наша разведка уничтожает технику, пехоту и укрепления ВСУ. В Харьковской области разведчики Армии России поддерживают атаки штурмовых групп, уничтожая боевую технику, укрепления и боевиков ВСУ.

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