В Петербурге закроют троллейбусное движение по Бассейной улице

27 апреля В Петербурге 27 апреля с 08:00 до 12:00 в связи с проведением Всероссийских соревнований по легкой атлетике «Скоростная десятка» будет закрыто троллейбусное движение по Бассейной улице в одном направлении от проспекта Космонавтов до проспекта Юрия Гагарина, а также по проспекту Юрия Гагарина.