На фоне институционального спроса BitGo запускает глобальную внебиржевую торговую платформу

Компания в области хранения криптовалюты BitGo объявила о запуске глобальной внебиржевой торговой платформы, которая, среди прочих продуктов, будет предоставлять возможность торговли на споте и деривативами.
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