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Названы победители кинопремии «Золотой орёл-2024»

Названы победители кинопремии «Золотой орёл-2024»

Названы победители кинопремии «Золотой орёл-2024» Елена ГалицкаяВ Москве прошла 22-я национальная кинопремия «Золотой орёл», где фильм Бориса Хлебникова «Снегирь» взял главный приз в номинации «Лучший игровой фильм».

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