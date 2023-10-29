Число больных деменцией может вырасти на 40% к 2040 году

В настоящее время считается, что около 900 000 британцев страдают расстройством памяти. Но по оценкам ученых Университетского колледжа Лондона, в течение двух десятилетий эта цифра значительно вырастет, поскольку люди будут жить дольше.
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