О мошеннических сайтах с подарками на 23 Февраля предупредили россиян

В преддверии праздника злоумышленники создают сайты-однодневки, где заманивают жертв подарками по низким ценам В преддверии Дня защитника Отечества мошенники начали создавать многочисленные сайты-однодневки, чтобы заманить жертв "эксклюзивными" подарками по низким ценам.