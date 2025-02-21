О мошеннических сайтах с подарками на 23 Февраля предупредили россиян

В преддверии праздника злоумышленники создают сайты-однодневки, где заманивают жертв подарками по низким ценам В преддверии Дня защитника Отечества мошенники начали создавать многочисленные сайты-однодневки, чтобы заманить жертв "эксклюзивными" подарками по низким ценам.
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