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Мишустин назвал приоритетом развитие Восточного полигона железных дорог

Мишустин назвал приоритетом развитие Восточного полигона железных дорог

Глава российского правительства Михаил Мишустин обозначил как приоритет развитие Восточного железнодорожного полигона, объединяющего БАМ и Транссиб, и подтвердил намерение нарастить их пропускную способность до 270 млн тонн к 2032 году.

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