В Германии обстреляли подстанцию крупной ТЭС под Берлином

1 сентября в Германии, на юге федеральной земли Бранденбург (полностью окружает столицу страны Берлин), возле трансформаторной электроподстанции Турно-Прейлак, которая относится к буроугольной тепловой электростанции (ТЭС) Йеншвальде мощностью 1500 МВт, обнаружены несколько самодельных взрывных устройств (СВУ) и зажигательных средств.
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