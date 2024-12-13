Рогов: информация о военных КНРД исходит от людей, которые не воюют

Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, поделился с «Ридусом» информацией о том, что сведения об участии военнослужащих КНДР в штурме села Плехово в Курской области исходят от людей, не имеющих отношения к боевым действиям.