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Норвегия арестовала судно «Профессор Молчанов» по иску «Нафтогаза»

Норвегия арестовала судно «Профессор Молчанов» по иску «Нафтогаза»

Власти Норвегии арестовали российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбурга на Шпицбергене.

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