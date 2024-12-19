Генпрокурор РФ Краснов заявил, что в Минпросвещения выявлены «большие нарушения» при организации учебного процесса

О масштабных проверках доложено Путину, подчеркнул онГенеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал от Минпросвещения и Минобрнауки устранить «чехарду» с постоянно меняющимися учебными пособиями.
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