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Генпрокурор РФ Краснов заявил, что в Минпросвещения выявлены «большие нарушения» при организации учебного процесса

Генпрокурор РФ Краснов заявил, что в Минпросвещения выявлены «большие нарушения» при организации учебного процесса

О масштабных проверках доложено Путину, подчеркнул онГенеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал от Минпросвещения и Минобрнауки устранить «чехарду» с постоянно меняющимися учебными пособиями.

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Людмила Лепаева
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