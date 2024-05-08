Голкипер Шестеркин признан второй звездой матча "Рейнджерс" — "Каролина"

Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин поделился эмоциями после победы над "Каролиной Харрикейнз" во втором матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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