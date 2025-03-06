Коммунистическая партия СССР призвала женщин усилить помощь Красной армии

ЦК ВКП(б) издал 6 марта 1945 года постановление к Международному женскому дню. В документе партия обязала провести 8 Марта как массовую политическую кампанию, направленную «на дальнейшее усиление помощи Красной армии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии