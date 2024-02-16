Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 446 подписчиков

В Москве умерла искусствовед и писательница Нина Молева

11 февраля в Москве в возрасте 98 лет умерла искусствовед, писательница и историк Нина Молева. «11 февраля 2024 ушла из жизни Нина Михайловна Молева, писатель, выдающийся ученый-историк, искусствовед, журналист, ветеран войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх