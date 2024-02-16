В Москве умерла искусствовед и писательница Нина Молева

11 февраля в Москве в возрасте 98 лет умерла искусствовед, писательница и историк Нина Молева. «11 февраля 2024 ушла из жизни Нина Михайловна Молева, писатель, выдающийся ученый-историк, искусствовед, журналист, ветеран войны.
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