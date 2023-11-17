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Монтгомери о Пастрняке без Бержерона и Крейчи: «Думал, что ему будет труднее. После прошлого сезона он сказал мне: «Я готов к этому, не беспокойтесь»

«Брюинс» набрали 26 очков в 15 матчах и лидируют в Восточной конференции. Чешский форвард набрал 24 (11+13) очка в 15 играх.

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