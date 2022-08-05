Машини швидкої допомоги прибули до Лафайєтт-сквер для того, щоб відвезти до лікарні людей, які постраждали від удару блискавки, Вашингтон, 4 серпня 2022 року Четверо людей постраждали від удару блискавки біля Білого дому У четвер увечері у Вашингтоні вибухнула сильна гроза Чотири людини отримали в четвер увечері небезпечні для життя травми після удару блискавки на […] Сообщение Чотири людини постраждали від удару блискавки біля Білого дому появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.