В Твери следователь поговорил с учащимися кадетского класса о противодействии экстремизму и терроризму

Следователь Заволжского межрайонного следственного отдела г.Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области провел профилактический урок в 11 классе кадетской роты имени Михаила Тверского МОУ СОШ № 16 города Твери по вопросам профилактики асоциальных явлений, противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также ответственности за противоправные действия, связанные с террористической и экстремистской деятельностью.