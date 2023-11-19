Врачи в Великом Новгороде удалили у девушки кисту весом 12 кг

Пресс-служба Министерства здравоохранения Новгородской области поделилась информацией о том, что медицинским работниками Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) в Великом Новгороде удалось извлечь 12-килограммовую кисту из брюшной полости местной жительницы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии