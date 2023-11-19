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Врачи в Великом Новгороде удалили у девушки кисту весом 12 кг

Врачи в Великом Новгороде удалили у девушки кисту весом 12 кг

Пресс-служба Министерства здравоохранения Новгородской области поделилась информацией о том, что медицинским работниками Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) в Великом Новгороде удалось извлечь 12-килограммовую кисту из брюшной полости местной жительницы.

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