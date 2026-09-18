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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ираола об Араухо: «Подталкиваю его к изучению языка, чтобы он передавал игрокам свой опыт. Рональд готов играть справа, в центре или на другой позиции, он хорошо справляется с нагрузками»

Главный тренер « Ливерпуля » Андони Ираола высказался о начале сезона для защитника Рональда Араухо , который летом перешел из «Барселоны» на правах аренды.

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